Concorsi al Comune di Catanzaro: di cercano dieci nuove figure professionali

Sono stati banditi i concorsi per l’assunzione di dieci nuove figure professionali. Lo ha annunciato l’assessore al Personale Danilo Russo specificando che verranno individuati due istruttori direttivi tecnici categoria D, tre istruttori tecnici categoria C, due istruttori direttivi contabili categoria D e tre istruttori direttivi amministrativi categoria D.

“L’amministrazione comunale continua la sua programmazione organica grazie alla lungimirante azione, politica e amministrativa, del sindaco Sergio Abramo”, ha spiegato Russo sottolineando l’impegno del primo cittadino “nel mantenere i conti in ordine assoluto per far sì che il Comune procedesse con nuove, essenziali assunzioni. Alle oltre 100 figure professionali entrate nella dotazione organica municipale negli ultimi tre anni, se ne aggiungeranno altre dieci, indispensabili anche queste per aumentare l’efficienza e il funzionamento dell’apparato e, di conseguenza, incrementare la capacità di fornire risposte ai cittadini”.

Russo ha aggiunto: “Questi concorsi per dieci nuovi dipendenti rappresentano solo la prima tranche annuale di una più ampia implementazione dell’organico. Nelle prossime settimane la giunta Abramo approverà il nuovo Piano del fabbisogno per procedere con altre assunzioni destinate a rinforzare diversi settori dell’Ente che, in questo periodo, stanno sopportando uno straordinario carico di lavoro”.

Il delegato al Personale ha proseguito: “Grazie allo straordinario lavoro realizzato dal sindaco il Comune sta continuando nella sua opera di rinnovamento di un organico che i pensionamenti avrebbero fatto diventare largamente insufficiente. L’attenzione alle casse, tratto distintivo impresso da Abramo all’amministrazione, ci ha consentito di intervenire senza problemi e ci permette di continuare a farlo seguendo i criteri della massima e assoluta trasparenza

