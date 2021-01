Tesoro Calabria: aprire tavolo per il cambiamento con la base di m5s e De Magistris

“Da oggi all’11 aprile, data fissata per le elezioni regionali mancano 72 giorni. È quindi necessario iniziare a definire eventuali accordi non soltanto di natura elettorale, bensì pure politici e programmatici, per una proposta di vero cambiamento della Calabria. Una strategia che, in questa fase, i partiti, di destra e di sinistra, non riescono a elaborare”.

E’ quanto si afferma in una nota a firma di Pietro Mari, segretario del movimento Tesoro Calabria che rivolge un appello “alle organizzazioni politiche civiche, e in particolare alla base calabrese dell’M5S, affinché sia indetto un tavolo di confronto sui problemi che dovrà affrontare la futura amministrazione regionale, tenendo in debita considerazione le specifiche qualità personali e le competenze dei candidati a cui ne spetterà l’attuazione”.

“Si chiede quindi agli amici esponenti dei Cinque Stelle – sostiene Mari – se ritengono opportuno svolgere al più presto, possibilmente non più tardi di martedì prossimo, un incontro aperto tra i candidati che fanno esplicito riferimento alle organizzazioni politiche di carattere civico, in particolare Carlo Tansi e Luigi De Magistris, allo stato unici pretendenti alla presidenza della Regione”. (ANSA).