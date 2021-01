Psi, coordinamento “Garofano Rosa” affidato a Rita Leone

Continua l’organizzazione del P.S.I. sul territorio Provinciale con la costituzione di un organismo importante, che è quello del coordinamento “Garofano Rosa”. “Viene ritenuto – si legge nella nota di particolare importanza sia per affrontare alcuni problemi che riguardano la donna in generale, ma, anche e soprattutto per mantenere sotto controllo un tentativo portato aventi prima dalla Lega (basta rileggere gli interventi di Bossi e Salvini) ed oggi da Feltri ed altri pseudo-intellettuali nordisti, che criminalizzano il Mezzogiorno ed in particolare il ruolo della donna in una società debole ed emarginata”.

Oggi, nel periodo della pandemia, il ruolo della donna appare più complesso (casa, famiglia, lavoro ecc.), per cui appare urgente essere presenti e vigili anche nelle istituzioni, dove vengono prese decisioni importanti.

Il partito ha già affidato ad Anna Maria Fedele il coordinamento del circolo di Catanzaro Lido, a Milena Liotta quello di Lamezia Terme e ad Angela Chiarolla quello della FGS. L’incarico del coordinamento “Garofano Rosa” del partito viene affidato a Rita Leone che dovrà coordinare: Catanzaro Lido: Anna Maria Fedele-Anna Guzzi-Alessandra Lombardo-Rosetta Pucci e Anna Radò—Catanzaro CENTRO: Angerla Chiarolla-Angela Destefano- Rosanna Ferraiolo e Rosanna Masciari—Borgia: Maria Michienzi—Davoli: Barbara Buoncore—Lamezia terme: Rachele Bernardi e Milena Liotta—S.Pietro Apostolo: Carla Mazza—Sellia Marina: Francesca Pace—Squillace: Adriana Lopez—Tiriolo: Maria De Fazio— Soverato: Concetta Arena.