Vaccinazioni Anticovid, Costanzo: per le Rsa è ancora un miraggio

Sono i più fragili e per le vaccinazioni al Covid 19 si sarebbe dovuto partire proprio da loro. Invece per gli anziani e il personale sanitario della Case di cura e delle Rsa, il siero è ancora un miraggio. Troppo pochi coloro che sono stati già vaccinati una percentuale più bassa rispetto alle altre regioni e alle altre province calabresi per motivi che ancora non trovano una risposta.

Negli ultimi giorni sono state in totale 62.680 le dosi del vaccino consegnate quasi la totalità Pfizer-Biontech mentre le somministrazioni sono state 30.678 per una percentuale del 48,9%. Un dato che secondo quanto riportato dall’Agenzia italiana del farmaco, pone la Calabria tra le ultime regioni italiane ad aver effettuato la somministrazione.

Una percentuale che scende ancora se si guardano i dati riferiti proprio alle Case di cura e nella provincia di Catanzaro in particolare dove il personale sanitario aspetta a essere vaccinato. Gli ultimi dati aggiornati a qualche giorno addietro dicono che proprio nelle Case di cura e nelle Rsa sono pochissimi quelli che hanno avuto iniettato il vaccino. Una situazione che merita delle risposte chiare da chi ha stilato il piano delle vaccinazioni e che il commissario Longo dovrebbe valutare attentamente considerato che la prima fase, da quanto era stato annunciato dal commissario Arcuri, doveva riguardare proprio questo personale a contatto con le persone più fragili e con gli anziani. Bene quindi hanno fatto le altre Province che hanno badato a iniettare il vaccino a questi soggetti dando priorità al personale e agli ospiti. In provincia di Catanzaro questo non sta avvenendo e qualcuno dovrebbe spiegarci il perché.

Non vorremmo che com’è già successo da qualche altra parte, abbiano preferenza amici e parenti a discapito di quanti sono maggiormente esposti al Covid. Ci auguriamo che con l’arrivo delle successive dosi si corre ai ripari e si proceda con priorità alla vaccinazione del personale delle Case di cura.

Sergio Costanzo

Capogruppo FareperCatanzaro