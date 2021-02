Alla Guardia di Finanza il palazzetto che ospita l’Archivio di Stato

Consiglio provinciale lampo questa mattina a Palazzo di Vetro. Convocato in seduta straordinaria dal presidente Sergio Abramo, con un solo punto all’ordine del giorno, si è consumato nel tempo record di 1’24”, il tempo necessario al segretario generale per la chiama e al consigliere Arena per leggere la proposta dell’Ente e passare all’approvazione. Seduta straordinaria e unica pratica offerta alla discussione vogliono dire indiscutibilmente che la seduta è stata convocata appositamente per approvare all’unanimità dei presenti l’”Atto di indirizzo per la concessione in comodato d’uso gratuito per lo svolgimento di attività istituzionali al Corpo regionale Calabria della Guardia di finanza della palazzina di proprietà della Provincia di Catanzaro a due piani fuori terra di circa metri quadri 390 di superficie coperta sita in Catanzaro Piazza Rosario 6/7 per la durata di anni 30”.

Fino al 2051, quindi, la Guardia di finanza regionale occuperà il palazzetto che attualmente ospita l’Archivio di Stato, a sua volta destinato a spostarsi nella nuova sede di via Milelli nell’ex mattatoio, appena i lavori saranno ultimati dopo i problemi rilevati in tema di tenuta strutturale e oggetto di ripetute interpellanze sia parlamentari che locali. Le Fiamme gialle utilizzeranno la nuova pertinenza come ambulatorio medico per gli appartenenti al Corpo regionale, così come è stato anticipato dal presidente Abramo a Catanzaroinforma. Una postazione congeniale, poiché il comando regionale è ubicato nella stessa piazza oggi detta del Rosario, nel fu Convento di San Domenico che ospitò gli antichi Tribunali e custodiva le carte della Cassa Sacra, tanto che la piazza era detta dei Tribunali. Fu nel 1839 che l’Intendenza borbonica assegnò il Convento all’Archivio, destinazione che con alterne vicende fu mantenuta fino a dopo il secondo dopoguerra, occupando anche l’attiguo palazzetto del “Giudicato d’Istruzione”. In verità, anche attualmente l’ex Convento, sul cui frontale oggi spicca l’insegna “Caserma Laganà”, contiene in una piccola parte depositi dell’Archivio di Stato.

L’atto di indirizzo approvato oggi dal Consiglio provinciale fa seguito all’altro, più contestato, del maggio 2020 quando si avallava il cambio di destinazione del costruendo nuovo liceo scientifico Siciliani a Siano in favore del Comando regionale della GdF. Non se ne fece nulla a seguito delle polemiche e contrarietà suscitate. Sempre secondo quanto a noi dichiarato dal presidente Abramo, ferme rimanendo in centro storico le due caserme delle Fiamme gialle, la “Soveria Mannelli” e la “Laganà”, sorgerà in contrada Giulivetto un nuovo presidio, come era nelle intenzioni originali del Corpo, in dimensioni però inferiori a quanto precedentemente progettato.