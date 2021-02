Lavori Sp Arsenise-Catanzaro, c’è il bando

Da ipotesi a realizzazione concreta. lo aveva anticipato la scorsa settimana e così è stato . C’è nero di bianco per la strada Arsanise-Catanzaro. C’è il bando della Provivincia di Catanzaro: lavori a primavera. Davide Zicchinella è molto soddisfatto nella duplice veste di primo cittadino di Sellia e consigliere provinciale.

Ha scritto: ” E’ stata dura, oltre sette anni di battaglie e lavoro fuori e dentro le istituzioni. Non mi è mai mancato il sostegno dei cittadini dei nostri comuni. Ringrazio chi ci ha creduto insieme a me. Anche chi si è dimostrato indifferente e pronto solo a polemizzare. Mi ha dato ancora più forza. Siamo partiti! È partito il bando di gara. La nostra strada, la S.P. 25 Arsanise-Catanzaro, sarà messa in sicurezza. I lavori partiranno nella tarda primavera. Non era scontato. Non è stato per nulla facile. Da Sindaco del territorio, da Consiglire Provinciale sono felice, per la Presila, per Noi tutti…Ma il meglio deve ancora venire”.

Quando la politica è servizio alla collettività, a parlare sono i fatti.