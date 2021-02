Ufficio postale S.Elia, Pitaro: “Prefetto ha assicurato formalmente che se ne occuperà”

“Dopo aver segnalato i disservizi provocati all’utenza dall’Ufficio postale del quartiere Sant’Elia del capoluogo della Calabria (aperto, in contrasto con gli interessi della comunità, solo per due giorni alla settimana) ringrazio il Prefetto di Catanzaro dott.ssa Maria Teresa Cucinotta per aver assicurato formalmente la sua attenzione “sottoponendo la problematica al direttore provinciale delle Poste italiane al fine di acquisire ulteriori notizie in merito”.

Il consigliere regionale Francesco Pitaro torna sulla vicenda, dopo aver “inoltrato per ben due volte un’istanza al legale rappresentante in carica delle Poste Italiane, affinché rimuova un’omissione che genera un evidente disagio e si assicuri un servizio efficiente sei giorni su sette dell’Ufficio postale, procedendo contestualmente all’installazione del Postamat”.

Conclude Pitaro: “L’Azienda ha un fatturato da capogiro e 10mila Uffici postali, ma il suo essere un colosso italiano nel settore dei servizi non può significare che può evitare ogni confronto con gli enti locali e il comitato di quartiere e procedere unilateralmente, senza tener conto dei bisogni reali dei singoli territori, come si è rilevato negli incontro promossi da Michele Tallarico con un gruppo di cittadini di Sant’Elia accompagnati dal sindaco di Pentone Vincenzo Marino. Non fosse altro che per evitare, nei soli due giorni di apertura, assembramenti rischiosi per la diffusione del virus”.