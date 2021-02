A rischio la seduta del Consiglio comunale

Percorso sempre più accidentato per la maggioranza di centrodestra al Comune di Catanzaro. Un accidentato vertice dei capigruppo e maggiorenti di maggioranza ieri a Palazzo De Nobili, con parole forti in particolare tra Giuseppe Pisano, che dirige i consiglieri di “Catanzaro per Abramo” e Giovanni Merante, segretario provinciale Udc, è stato da preludio a due conseguenze. La prima, annunciata da uno scarno comunicato del sindaco Abramo che ha convocato un vertice per lunedì del centrodestra cittadino, includendo non solo i capigruppo comunali ma anche i loro riferimenti ultimi: Domenico Tallini, Sinibaldo Esposito, Filippo Mancuso, lo stesso Merante. Il tentativo è ritrovare un filo che si è perso su alcuni episodi particolari, come la mancata elezione del revisore dei conti spettante al Comune, ma anche il rinsaldato punto di incontro tra Forza Italia e Udc con successiva e scontata richiesta di rimodulazione di giunta. Tutto nella fibrillazione tipica del periodo pre elettorale regionale.

La seconda conseguenza è il concreto rischio che la seduta di Consiglio comunale in programma per oggi, a sua volta già prosecuzione della precedente sospesa per “dispersione” della maggioranza, non si tenga per mancanza del numero legale. In effetti in Aula i consiglieri di maggioranza sono ridotti all’osso, quando è già trascorsa mezzora dal preventivato inizio dei lavori.

ll sindaco è appena giunto a Palazzo di vetro, ha fatto una rapida ricognizione in aula, e poi si è appartato nei suoi uffici. Si attende che il presidente del Consiglio comunale, Marco Polimeni, svolga l’appello, e, nel caso constati la mancanza del numero legale, rinvii la seduta. L’opposizione, intanto, ha preannunciato una conferenza stampa appena avuta certezza del rinvio.