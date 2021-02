Acqua, incontro tra Commissario Sorical Calabretta e presidente della Regione Spirlì

“Il commissario liquidatore della Sorical, Cataldo Calabretta, ha incontrato questa mattina nella sede della Regione il presidente f.f. della giunta Nino Spirlì. Un incontro cordiale e molto proficuo sul futuro della società partecipata dalla Regione”. Ne dà notizia un comunicato della Sorical. “Si è discusso dell’iter – si aggiunge nella nota – che entro poco tempo dovrà portare all’individuazione del gestore del servizio idrico integrato. Il processo, oramai irreversibile, è imposto dall’Unione Europea quale prerequisito per ottenere i finanziamenti comunitari per gli investimenti nel settore idrico”. “La Regione – ha evidenziato il Commissario di Sorical al Presidente Spirlì – deve poter raccogliere l’opportunità che ha messo a disposizione l’Europa, attraverso il Recovery Fund, affinché si possa investire in un settore strategico come quello idrico”, (ANSA).