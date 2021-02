Pontili galleggianti, definitivo affidamento alle due ditte già assegnatarie

Diventa definitivo l’affidamento alle due ditte individuate quattro mesi fa delle aree demaniali marittime per l’installazione del pontili galleggianti del porto di Catanzaro.

Lo scorso ottobre con apposita determina le aree erano state infatti assegnate provvisoriamente e temporaneamente alla Bay What Srls, con sede in via Lungomare per ciò che riguarda il lotto Cdm Est e Navylos con sede in via Pisacane per quanto concerne il lotto Cdm Ovest.

Le due aziende si erano piazzate ai primi due posti della graduatoria della gara a suo tempo indetta. Dopo l’apposito atto dei giorni scorsi a firma del dirigente del settore Patrimonio, Provveditorato e Partecipate Andrea Adelchi Ottaviano con cui si comunicato l’esito favorevole delle verifiche dei requisiti effettuate le due assegnazioni quindi non sono più provvisorie.