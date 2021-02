Il ticket è arancione: De Magistris presidente di Giunta, Tansi del Consiglio

Coppi e Bartali, Carlo e Luigi che si scambiano la borraccia… Mancano solo i francesi che s’incazzano, e poi il motivo di Conte (quello originale, lo chansonnier) è bello e servito. A pensarci bene, dopo la conferenza stampa cosentina e congiunta con la quale Tansi e De Magistris hanno annunciato il lancio del ticket arancione per le prossime regionali, qualcuno che si arrabbia di brutto c’è pure: guardare a sinistra della salita, dove arrancano con sudore e fatica Stefano Graziano, capitano del Pd, e un plotone indistinto di gregari, tra cui le maglie gialle dei Cinquestelle, attardati intorno all’inconcludente tavolo del centrosinistra. Qualcuno a sinistra si rode il fegato, qualcuno a destra si frega le mani e sogghigna impietoso nel vedere ancora una volta inverarsi la calamitosa sindrome del Tafazzi che colpisce a caso ma quasi sempre a sinistra.

In ogni modo, l’annuncio c’è stato e, a suo modo, è finanche originale. Non si era mai visto che con tanta trasparenza venisse disegnato questo ticket, istituzionale e arancione: Luigi De Magistris presidente della Giunta/Carlo Tansi presidente del Consiglio regionale. Così tolto di mezzo l’ostacolo principale, quello delle cariche che in prima battuta sembravano inconciliabili, si può pensare a come arrivarci. Ci sono già pronte le tre liste di Carlo Tansi, un’altra è stata preannunciata in diretta, quella dei Meridionalisti democratici, altri apporti verranno, a sentire De Magistris, da tutta una rete di movimenti civici, associazioni, sindaci sottratti allo schema finora dominante, dell’appartenenza più che ai partiti, ai padronati che si sono impossessati delle segreterie: “Bisogna liberare i territori – ha detto il sindaco di Napoli – si può governare senza partitocrazia. Siamo alternativi al ceto politico dominante che ha tenuto al guinzaglio donne e uomini di questa Regione. Questo è un laboratorio politico, costituito per vincere, per una Calabria protagonista in cui si può vivere e non si può scappare”. “Tansi non si è fatto di lato – ha aggiunto De Magistris – non è giusto dirlo dopo che per un anno e mezzo ci ha messo la faccia”. D’altra parte, l’ipotizzato ruolo di presidente del Consiglio non dispiace al geologo: “In Calabria vanno cambiate molte leggi, e il Consiglio è il posto giusto. Si tratta di una coalizione che spariglia tutti i giochi un gioco di squadra che abbandona i personalismi, un cambiamento che i calabresi chiedono e noi rappresentiamo un momento di rottura”. Hanno tentato in tutti i modi di farlo desistere: “Mi hanno anche offerto un posto di rilievo nella Protezione civile nazionale”, ha rivelato Tansi. Ovviamente rifiutato da chi aborre e vitupera il famigerato Put, Partito unico della torta. La coalizione arancione, colore scelto autonomamente e in tempi diversi dai due alleati, non ha preclusioni di partito, se mai di etica applicata alla politica, escludendo pertanto a priori il malaffare, il voto di scambio, la massomafia. De Magistris non ne ha nei confronti degli elettori del Pd – “Il mio successo a Napoli sarebbe stato impossibile senza l’apporto spontaneo di molti militanti dem scontenti del loro partito” – né dei Cinquestelle – “Un dialogo esiste, loro in Calabria nono sono compromessi, non hanno mai governato”.

Questo è quanto. Abbiamo il primo vero candidato presidente, Luigi De Magistris. Ora, Carlo Tansi può dormire serafico, dopo avere passato, ha rivelato, notti insonni per maturare una “decisione fondamentale, dover unire queste due energie che sono accomunate dal colore arancione”. Cala il sipario sulla conferenza congiunta, anzi, per chiuderla con Conte, il Paolo naturalmente, “tramonta questo giorno in arancione/E si gonfia di ricordi che non sai/Mi piace restar qui sullo stradone/Impolverato, se tu vuoi andare, vai”.