Irto candidato Pd, le ironiche congratulazioni di Carlo Tansi

“Complimenti al Pd calabrese per avere dimostrato una grande volontà di cambiamento”. Lo ha dichiarato in modo sarcastico il candidato con Luigi de Magistris governatore della Calabria Carlo Tansi che ha ribadito un concetto a lui caro entrando in pieno clima da campagna elettorale: “Il Put (Partito Unico della Torta) non molla l’osso e ripropone i soliti matusalemme. Obiettivo? L’assalto alla diligenza del Recovery Fund”