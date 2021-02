Salvini: Meloni? Dispiace no a Draghi ma uniti su territorio

“Con Giorgia Meloni ci vedremo gia’ la prossima settimana. Non ci sara’ divisione a livello territoriale, si votera’ nei Comuni e in Calabria. Avrei preferito che il centrodestra fosse compatto nell’avventura che sta per nascere”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, intervistato a Fuori dal coro, in onda stasera su Rete 4.