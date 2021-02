Gestione rifiuti, presidente Unindustria Aldo Ferrara chiede incontro urgente con vertici regionali

Nei giorni scorsi il Presidente di Unindustria Calabria, Aldo Ferrara, ha inviato una nota al Presidente della Regione Calabria, Antonino Spirlì, e all’Assessore Regionale alla Tutela dell’Ambiente, Sergio De Caprio, avente come oggetto la difficile situazione in cui versa il sistema di gestione dei rifiuti nella nostra regione. Di fatto – dichiara Ferrara – dal 1 gennaio 2020 le competenze in materia di rifiuti sono passate agli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), associazioni di comuni corrispondenti alle cinque province, diventando, così, titolari dei contratti con i gestori.

Tuttavia, se da un lato, governano i conferimenti presso gli impianti e coordinano i comuni facenti parte dell’ambito, dall’altro, – continua Aldo Ferrara – non sono responsabili dei pagamenti verso gli stessi che continuano a dipendere dai Comuni conferitori. Tutto ciò determina una significativa criticità: infatti, nonostante in Calabria la raccolta differenziata abbia raggiunto soglie che vanno ben oltre il 50% grazie anche all’impegno delle aziende interessate, spesso, si assiste a condotte, da parte dei comuni, che determinano disfunzioni nell’esercizio dell’attività.

Proprio per fare chiarezza in questa complicata vicenda e far cessare una situazione che rischia di assumere dimensioni non più controllabili, di concerto con la Sezione Energia, Chimica e Ambiente di Unindustria Calabria, abbiamo richiesto un incontro urgente con i vertici regionali – conclude il Presidente Ferrara – anche al fine di tutelare il pubblico interesse e la salvaguardia degli impianti pubblici e di quelli a servizio pubblico nel territorio calabrese.