Sib Calabria: ‘Il meeting sul turismo organizzato in Regione dà rassicurazioni’

“Il meeting sul turismo organizzato presso la cittadella regionale dall’assessore al ramo Fausto Orsomarso è stato un elemento positivo che

darà certezza al settore almeno nell’immediato. Il coinvolgimento di tutte le categorie legate alla filiera turistica e metterle insieme per avere una unica visione è il punto di partenza. Certamente l’attenzione dell’assessore sul demanio marittimo è stata notevole e lo ringraziamo per aver avuto la giusta attenzione sulle nostre istanze e sull’intervenire con una direttiva per i comuni insolventi nei confronti di di molti operatori balneari che stanno in ansia per il futuro della loro azienda. La passione dell’assessore per la politica del fare gli ha fatto recepire le nostre istanze accettando subito il nostro contributo sulle scelte della direttiva e del nuovo bando sugli stabilimenti balneari l’onestà intellettuale che da sempre ci contraddistingue ci impone di dire la verità e come tutte le organizzazioni di rappresentanza sociale non guardiamo agli schieramenti bma ai fatti. Come categoria siamo ben lieti di avere un bando dopo ben unici anni, di sapere che i comuni riceveranno i fondi per la pulizia delle spiagge con molto anticipo rispetto al passato e che il settore nel suo insieme è particolarmente attenzionato”. E’ quanto si legge in una nota inviata dal Sib, Sindacato italiano balneari Calabria.