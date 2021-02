Comune di Botricello: indetta manifestazione di interesse per riqualificazione e messa in sicurezza scuole cittadine

L’Amministrazione comunale di Botricello comunica che “con una determina del Settore Area Tecnica di questo comune è stata indetta manifestazione di interesse finalizzata all’appalto dei lavori di “Adeguamento impiantistico dell’edificio scolastico di via Rinascimento”.

Il progetto redatto da Vincenzo Sgró, Salvatore Voci e Francesco Fabiano è stato finanziato dal Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici della Regione Calabria, con un contributo di euro 426.282,13 destinati alla totale ristrutturazione impiantistica dell’Istituto scolastico.

Particolarmente soddisfatti il sindaco Michelangelo Ciurleo e gli Assessori delegati Teresa Voci e Settimio Mezzotero:”Dopo i lavori di sistemazione della scuola per l’infanzia di via Aldo Moro e dell’edificio di via per Botricello superiore, inoltre tra pochi giorni inizieranno i lavori per la realizzazione della mensa scolastica della scuola dell’infanzia, con questa ulteriore opera il nostro comune sarà dotato di un patrimonio edilizio scolastico all’avanguardia che garantirà la sicurezza e il benessere della nostra popolazione scolastica.

Questi interventi erano una priorità, le scuole devono essere sempre al meglio per garantire confort e accoglienza per i nostri ragazzi, ma la scuola non è solo un edificio, l’istruzione e la formazione sono colonne portanti della nostra società su cui è necessario investire continuamente per costruire un futuro migliore per il nostro paese.

Il rifacimento e la messa in sicurezza di tutti gli edifici scolastici è una delle priorità della nostra amministrazione.

Continua così il nostro impegno per rendere le scuole cittadine sempre più sicure e belle”.