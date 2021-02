Sarà rinnovato il prossimo 28 marzo il Consiglio provinciale di Catanzaro. Il decreto di indizione delle consultazioni elettorali che designeranno chi occuperà il prossimo biennio gli scranni della sala Aldo Ferrara è stato firmato questa mattina dal vicepresidente dell’Ente intermedio Antonio Montuoro (foto) appositamente delegato dal presidente Sergio Abramo.

La notizia è stata comunicata dallo stesso Montuoro sulla sua pagina Facebook

Si tratterà come noto di elezioni di secondo livello in quanto saranno chiamati alle urne non i cittadini ma gli amministratori (sindaci e consiglieri comunali) dei vari comuni della provincia catanzarese.

A differenza della tornata di fine ottobre 2018, quando l’elezione del consiglio avvenne contestualmente con quella di Sergio Abramo che divenne presidente, in questa occasione andranno alle urne anche gli amministratori dei comuni che erano allora commissariati ma non Lamezia Terme, che in cui all’epoca ail consiglio era sciolto ma anche ora non è di fatto in carica poichè proprio il 28 marzo si rivoterà in quattro sezioni.