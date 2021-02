Caracciolo (Iv): “Abramo perde tempo su elezione nuovo revisore dei conti”

L’Amministrazione Abramo perde ancora tempo e non convoca il Consiglio Comunale dal 4 Febbraio 2021 quando la maggioranza per non creare attriti tra gli alleati ha preferito abbandonare l’aula senza eleggere il Componente dei Revisori dei Conti. Il Revisore dei Conti è un organo di controllo interno ed ha il compito di garantire che l’attività amministrativa sia conforme agli obiettivi stabiliti dalla legge. Quindi esso esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, economica e finanziaria della gestione del comune e delle istituzioni, verificando la legittimità delle spese e l’esatta riscossione delle entrate. Si ricorda altresì che l’ordine di Revisione Contabile redige un’apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del bilancio preventivo e del rendiconto. Perciò nell’esercizio delle sue attribuzioni, il Revisore dei conti ha accesso a tutti gli uffici comunali per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari per l’espletamento dell’incarico ed ha diritto ad ottenere direttamente dagli stessi copia degli atti e dei documenti necessari, é chiaro che questa figura è importantissima per l’amministrazione della Città. Si esorta il Presidente del Consiglio Polimeni a convocare al più presto un Consiglio Comune ad hoc con all’ordine del giorno l’elezione del suddetto componente per ovviare a questa mancanza.

Vitaliano Caracciolo