Convocato per il 22 febbraio il consiglio comunale di Catanzaro

Il presidente del Consiglio comunale Marco Polimeni, sentita la conferenza dei capigruppo, ha convocato i lavori dell’aula per lunedì 22 febbraio, alle ore 15, in prima chiamata, e per mercoledì 24, sempre alle ore 15, in seconda.

Le delibere inserite all’ordine del giorno sono le seguenti:

Art. 76 del regolamento di polizia mortuaria – assegnazione gratuita nel cimitero urbano del posto destinato all’inumazione della salma del prof. Cesare Mulè già sindaco della città. – riconoscimento di cittadino benemerito.

Organo di revisione economico-finanziaria – nomina.

Determinazione e approvazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 2020.

Istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate – disciplina transitoria.

Verifica quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza e alle attività produttive e terziarie.

La discussione verterà anche su dodici pratiche relative a debiti fuori bilancio.