Occhiuto: “Scelgo la Calabria”. Gallo promuove il nome. Spirlì preme sulla data

“Ringrazio i colleghi deputati per la stima e la fiducia che hanno voluto riporre in me per prendere il posto di Maria Stella Gelmini come capogruppo di Forza Italia a Montecitorio. Ma io scelgo la Calabria”. Roberto Occhiuto lo scrive sui social e dice forte e chiaro qual è la sua scelta. La Calabria.

Roberto Occhiuto

Dal canto suo il presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì, a margine della conferenza stampa, dichiara: “Credo sia giusto che il partito che, al momento mantiene questa possibilità di proposta, faccia la sua proposta agli alleati. Mi auguro che si decida presto il nome del candidato. La cosa importante è che il centrodestra abbia al più presto il suo candidato. Noi siamo qui a lavorare. Mi auguro si possa andare al voto e si rispetti la data dell’11 aprile. Roberto è persona carissima, mio amico. Se sarà lui appoggeremo lui”.

A dire la sua sull’argomento è stato, anche, l’assessore Gianluca Gallo: “Roberto Occhiuto è un politico di grande livello ed esperienza che ha avuto importanti risultati a livello nazionale. Può essere il miglior candidato possibile”. “La nostra è una coalizione granitica” – chiosa.