De Magistris: “I miei 100 passi fino alla vittoria”

“Mi stanno chiedendo, dopo le dichiarazioni del candidato PD Nicola Irto, se fossi disponibile a fare un passo indietro, a ritirare la mia, la nostra candidatura. Sono e siamo motivatissimi. Non è possibile e nemmeno pensabile, abbiamo già fatto cento passi e non ci fermeremo fino alla vittoria. Nella nostra strada, nel nostro cammino, c’è spazio per chi vuole davvero cambiamento e innovazione, rottura del sistema e capacità di governo. Non stiamo chiudendo, ma aprendo a chi vuole un’alternativa etica, culturale, sociale, economica e politica. Vogliamo dare voce alle calabresi e ai calabresi che vogliono la rinascita e la riscossa della Calabria. “E’ la dichiarazione di Luigi de Magistris candidato Presidente alla Regione Calabria