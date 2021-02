Revisori dei conti, il Consiglio Comunale ci riprova

Sarà la volta buona? Riuscirà il Consiglio comunale a risolvere il problema politico dell’organo di revisione? L’attesa per la seduta del civico consesso, convocato in prima, per domani sale. Ma, con molta probabilità, perché i nodi vengano al pettine bisognerà aspettare qualche altro giorno ancora. La seduta potrebbe, infatti, tenersi in seconda mercoledì 24 alle ore 15.

Le delibere inserite all’ordine del giorno sono le seguenti: Art. 76 del regolamento di polizia mortuaria – assegnazione gratuita nel cimitero urbano del posto destinato all’inumazione della salma del prof. Cesare Mulè già sindaco della città. – riconoscimento di cittadino benemerito. Organo di revisione economico-finanziaria – nomina. Determinazione e approvazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 2020. Istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate – disciplina transitoria. Verifica quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza e alle attività produttive e terziarie. La discussione verterà anche su dodici pratiche relative a debiti fuori bilancio.