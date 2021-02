Agorà Decollatura incontra Luigi De Magistris

“Come associazione abbiamo deciso di dare il nostro contributo alla campagna elettorale di Luigi de Magistris Presidente per la Calabria, candidato alla Presidenza della Regione alle elezioni previste per il prossimo 11 aprie 2021.Crediamo in questo progetto politico che coinvolge movimenti e associazioni; in questa rivoluzione etica, morale e soprattutto cuturale, che rompe gli schemi del clientelismo, della corruzione e del voto di scambio, dinamiche che da troppo tempo inquinano il sistema politico calabrese”. E’ quanto si legge in una nota a firma dell’associazione Agorà Decollatura.

“Proprio per questo motivo – proseguono da Agorà – abbiamo chiesto un incontro telematico direttamente con Luigi De Magistris per discutere delle diverse vertenze che interessano il nostro territorio e per dare un contributo nella costruzione del programma per quanto riguarda le aree interne. All’incontro hanno partecipato diversi attivisti e Anna Rotella candidata della lista Calabria Resistente e Solidale che sosterrà Luigi de Magistris e che vedrà candidato come capo lista l’ex. Sindaco di Riace Mimmo Lucano. Si é discusso dell’importanza di preservare e riorganizzare gli ospedali montani, come quello di Soveria Mannelli; di quanto sia necessario il potenziamento dei trasporti pubblici, in particolare della rete ferroviaria Catanzaro/Cosenza; di come proteggere il patrimonio boschivo dicendo un no deciso alla speculazione delle centrali a biomassa, poco green e che hanno permesso forti penetrazione degli interessi mafiosi anche nel nostro territorio e di come preservare il paesaggio dallo scempio affaristico delle pale eoliche.

Si è infine discusso delle prospettive su cui puntare per una ripresa reale del nostro territorio, come l’agricoltura e le produzioni di qualità che vanno nella direzione della sostenibilità ambientale e le forme di turismo ecosostenibili. Siamo certi – concludono dall’associazione – che si sta costruendo una vera alternativa, che questa volta andremo a votare con convinzione e non come sempre per il male minore e quindi invitiamo tutti, associazioni e singoli cittadini, movimenti e collettivi, che si riconoscono in questa alternativa, a prendere una posizione pubblica a favore della candidatura di Luigi De Magistris”.