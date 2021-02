Asta pubblica per la vendita di un immobile comunale in località Bellino

Il settore Patrimonio di Palazzo de Nobili rende noto che è stata indetta un’asta pubblica per la vendita in piena proprietà per l’immobile di proprietà comunale, sito in località Bellino, il cui bando con allegati è consultabile sul sito del Comune di Catanzaro e della Regione Calabria.

La procedura è stata predisposta in attuazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2020/2022 di beni immobili di proprietà comunale.

L’asta si terrà giorno 14 aprile, alle ore 9, ed entro lo stesso termine dovranno essere presentate le offerte secondo le modalità di partecipazione indicate nell’avviso pubblico.