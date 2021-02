Comune di Montauro, si è insediata la commissione Toponomastica

Si è insediata, in data odierna, la commissione Toponomastica del Comune di Montauro.

La neo insediata commissione, composta sia da componenti del Consiglio Comunale che esponenti della società civile, ha votato come presidente l’Assessore Paolo Mattia (che tra le deleghe ha anche quella della toponomastica) ed ha provveduto a identificare nel Andrea Sacco il vicepresidente e nell’ Pantaleone Destito il segretario verbalizzante.

Il sindaco di Montauro, Giancarlo Cerullo, ha provveduto a nominare come suo rappresentante il Consigliere Pantaleone Aiello, mentre la minoranza ha individuato il Consigliere Marco Staropoli come proprio delegato, mentre gli altri esponenti della società civile presenti in commissione sono Massimo Scerbo e. Gregorio Procopio.

“La commissione toponomastica-dichiarano gli esponenti- è finalizzata alla risoluzione di un annoso problema che attanaglia principalmente la zona marina e che crea una serie di disservizi sia al cittadino, che in molti casi non sa neanche il nome o il civico della via dove risiede, sia all’amministrazione, che vede tornare indietro tantissime comunicazioni inviate via posta”.