Scomparsa Catricalà, Cardamone: ‘Fare tesoro della sua riflessione sulla Catanzaro del dopo Covid’

“La notizia della tragica scomparsa di Antonio Catricalà ha lasciato sgomenta un’intera comunità, come quella catanzarese, a cui il grande giurista, nato nella città dei Tre Colli, era rimasto da sempre legato. Voglio ricordare, per ultimo, il prezioso contributo da lui offerto in occasione del forum dedicato alla Catanzaro del dopo Covid con i contributi dei catanzaresi di successo. Catricalà aveva risposto con grande disponibilità e attenzione all’iniziativa e non posso oggi non ricordare il profondo attaccamento alla città che traspariva dalla sua riflessione. Giovani, trasporti, cultura, turismo: queste la parole chiave al centro del suo intervento in cui emergeva tutta la semplicità e la lucidità, propria dei più grandi, come nel caso di una figura, la sua, che ha ricoperto ruoli di altissima responsabilità e prestigio al Governo del Paese. “Non è vero che con la cultura non si mangia; anzi, per noi calabresi la cultura sarà il cibo del futuro”: voglio ricordare, in particolare, questo passaggio del suo intervento che rappresenta un monito di cui fare tesoro nel difficile percorso di ripartenza”.