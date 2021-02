Sellia Marina, ottenuti 2,5 milioni di euro dal ministero per la messa in sicurezza del territorio

2,5 milioni di euro. È questa la cifra che il Comune di Sellia Marina è riuscita ad ottenere dal Ministero dell’Interno e che servirà a finanziare due progetti di messa in sicurezza del territorio, uno riguarderà la mitigazione del rischio idrogeologico per le località Carrera, Chiaro e Don Antonio, l’altro per la sicurezza di via San Francesco da Paola e non solo.

A dare l’annuncio via social, il primo cittadino selliese Francesco Mauro il quale assicura inoltre che «altri finanziamenti continueranno ad arrivare».

Intanto già da qualche settimana sono ripresi i lavori per la realizzazione del cavalcavia.