Si riunisce il Consiglio comunale di Catanzaro

Sta per iniziare il Consiglio comunale di Catanzaro, nella seduta destinata a colmare la vacanza dell’organo di revisione. Un passaggio che una maggioranza coesa avrebbe dovuto sbrigare in agilità e scioltezza e invece si è trasformato nell’ennesimo stress-test. Tanto che a sciogliere il nodo ci sono volute tre convocazioni successive e riunioni su riunioni, le ultime in mattinata (i consiglieri di Forza Italia) e nel pomeriggio (Catanzaro con Abramo e Catanzaro da vivere). Conciliaboli fino all’ultimo, per limare gli interventi e smussare le posizioni. L’impressione è che alla fine l’accordo sul nome del revisore di pertinenza comunale sia stato trovato, ma solo per l’impossibilità di fare slittare ulteriormente la decisione. Mentre i motivi di disaccordo politico della maggioranza rimangono tutti, con diversi scricchiolii ma nessuno scossone ultimativo, tale da provocarne il dissolvimento. Vedremo lo svolgimento tattico che sarà adottato dai diversi gruppi, alcuni attraversati da contrasti anche interni, come il gruppo “proprietario” del sindaco.

L’ordine del giorno prevede diversi punti. Si inizia con il riconoscimento di cittadino emerito a Cesare Mulè, sindaco della città, deceduto nel mese scorso. Si prosegue con la votazione del componente dell’organo di revisione e con l’approvazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti. Non manca il solito lungo elenco del riconoscimento dei debiti fuori bilancio. Sono comunque previste divagazioni di ordine politico.