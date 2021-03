Nesci (M5S) giura come sottosegretaria al Sud e alla Coesione territoriale

“La cerimonia di oggi” – afferma Dalila Nesci, neo Sottosegretaria al Sud e alla Coesione Territoriale “non è solo l’occasione solenne per prestare un giuramento formale di fedeltà alla Repubblica ma rappresenta, per me, la possibilità di testimoniare qualcosa di ancora più profondo: la dedizione e l’amore verso quel Mezzogiorno di cui mi sento orgogliosamente figlia e che troppo spesso è stato dimenticato”.

Si è infatti appena conclusa la cerimonia di giuramento dei Sottosegretari di Stato presso Palazzo Chigi alla presenza del Presidente del Consiglio Draghi. “Il Sud” – prosegue Nesci – “è una delle tre priorità trasversali associate alle sei macro-missioni del Recovery Plan. Dunque asset strategici, salute, turismo, cultura, tutela del territorio e perequazione delle risorse saranno i temi chiave”.