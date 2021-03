Soddisfazione del circolo ‘Almirante’ di FdI per l’adesione di Raffaella Sestito al partito

“Con enorme soddisfazione il circolo “Almirante” di Fratelli d’Italia abbraccia virtualmente la consigliera comunale Raffaella Sestito per il suo ingresso ufficiale al nostro partito, come annunciato dal nostro leader sul territorio l’Onorevole Wanda Ferro” – Lo dichiara il direttivo del circolo “Giorgio Almirante” di Fratelli d’Italia del quartiere Lido di Catanzaro. – “Grande soddisfazione per la sua adesione ufficiale in primis perché è nostra tesserata e secondo perchè giorno dopo giorno Fratelli d’Italia si radica sul territorio, con scelte oculate, in un lento ma inesorabile percorso di crescita che possa rappresentare al meglio le istanze di un’intera comunità. La consigliera Sestito – dice il direttivo del circolo “Almirante” – è senza ombra di dubbio una donna tenace e capace, una donna che è impegnata professionalmente nel mondo del terzo settore, una donna che cerca di dare una dignità al ruolo istituzionale di consigliere comunale attraverso un lavoro quotidiano, a volte, silenzioso ma, sempre, attento alla risoluzione delle tante problematiche che affliggono la nostra città. Quello della consigliera Sestito è un impegno sincero ed autentico che non richiede “posti di potere” ma bensì propone soluzioni alle questioni che affliggono la nostra città dalla prospettiva del cittadino elettore. Rappresentare il territorio – continua il circolo meloniano della Marina di Catanzaro – significa conoscere le potenzialità ma, soprattutto, le criticità che lo affliggono, per tale motivo siamo certi che, ancor più di prima, la consigliera Sestito saprà rappresentare la comunità della destra catanzarese all’interno del civico consesso con il suo solito stile, fatto di valori e principi, rifiutando quella falsa politica fatta da urla, strimpelli e grande ipocrisia. Ci piace evidenziare come, in controtendenza con gli partiti, Fratelli d’Italia continua a puntare sulle donne, quelle con la “D” maiuscola, dal presidente Giorgia Meloni, al leader calabrese Wanda Ferro, fino ad arrivare al primo consigliere comunale a Catanzaro Raffaella Sestito. Donne non imposte da nessuno, non raccomandate da nessuno, che hanno una propria storia, una propria forza elettorale, una propria vita fuori dalle Istituzioni. Noi saremo al loro fianco – conclude il circolo “Almirante” – non sposando mai le “scelte facili” e difendendo posizioni precostituite.”