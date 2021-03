“Forza Italia non è un albergo”: il monito emerso dalla riunione del partito con Mangialavori

“L’incontro tra il gruppo dirigente provinciale e cittadino di Catanzaro con il senatore Mangialavori è stato proficuo e utile per tracciare il percorso che vedrà il partito di Forza Italia impegnato in prima fila nelle prossime dinamiche politiche del centrodestra”. Lo affermano in una nota congiunta Ivan Cardamone e Antonio Monturo, rispettivamente coordinatore cittadino Forza Italia Catanzaro e membro del Coordinamento provinciale di Forza Italia.

All’incontro hanno preso parte i quadri dirigenti del coordinamento provinciale, del coordinamento cittadino di Catanzaro e di Lamezia Terme nonché, ovviamente, ai consiglieri e assessori del capoluogo di regione, della città della Piana e i consiglieri provinciali del partito. All’incontro ha presenziato anche il consigliere reginale Mimmo Tallini.

“Il senatore Mangialavori, oltre ad essere amico sincero del partito di Catanzaro, senza contare la vicinanza politica geografica ed economica con la provincia di Vibo Valentia, rappresenta una preziosa risorsa per Forza Italia. Un partito che sta accrescendo giorno dopo giorno il proprio consenso tra i cittadini quale riferimento anche per tutti i territori”.

“Le ultime adesioni – affermano i due politici – rappresentano una iniziativa molto utile, trattandosi peraltro di persone con cui Forza Italia aveva già dialogato anni fa. Riteniamo importante incrementare la vitalità del nostro partito e occorre, al tempo stesso, evitare che i partiti diventino sempre di più porte girevoli, una specie di albergo da cui si entra e si esce per convenienze personali. Non ci si può dichiarare di Forza Italia e votare altri partiti. Con questa ambiguità, evidentemente si vuole fare una politica dei due forni, giocando sulla testa di dirigenti e militanti che invece sono sempre qui, sempre dalla stessa parte, come tutti noi che eravamo Forza Italia prima del Popolo della Libertà e siano Forza Italia, dove militiamo ininterrottamente da anni. Forza Italia a Catanzaro è un partito vitale e presente sul territorio. Siamo rappresentati degnamente nelle Amministrazioni del Comune Capoluogo e della Provincia, con consiglieri che dimostrano qualità, competenza, entusiasmo e soprattutto coerenza e fedeltà”.

“Ci sono le condizioni – concludono gli azzurri – per una forte affermazione alle elezioni regionali e per costruire un valido progetto per le ormai imminenti – manca poco più di un anno – elezioni alla Regione, Comune e alla Provincia. Abbiamo personale politico di qualità con cui, anche attraverso le nuove adesioni e quelle più recenti dei giorni scorsi, possiamo fare molto bene sia sotto l’aspetto programmatico e politico. Questo è il quadro in cui ci muoviamo, un quadro positivo per un notevole contributo da dare al centrodestra nel segno della coerenza e della lealtà”.