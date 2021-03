Gioventù nazionale Catanzaro: plauso per adesione Raffaella Sestito a Fdi

“Noi ragazzi di Gioventù Nazionale della Provincia di Catanzaro, ci accodiamo all’entusiasmo già espresso dall’onorevole Wanda Ferro e dai circoli territoriali per l’adesione a Fratelli d’Italia del consigliere comunale di Catanzaro Raffaella Sestito.” Lo dichiara Silvio Rotundo membro della direzione nazionale di Gioventù Nazionale il movimento giovanile di Fratelli d’Italia. “Con l’adesione di Raffaella Sestito il partito si arricchisce dell’esperienza e delle affermate capacità di una donna che ha fondato il suo impegno politico su legalità e giustizia. Siamo certi che il consigliere Sestito saprà essere, per l’elettorato locale di Fratelli d’Italia, una rappresentante seria, attenta e interessata ai bisogni della collettività.

Inoltre non dubitiamo che possa divenire anche un punto di riferimento e una appassionata interlocutrice per noi giovani nella sfida che ci vede, tutti i giorni, protagonisti ovvero rendere la città un terreno fecondo per i nostri coetanei, convincere i tanti giovani che migrano in altre regioni o fuori dall’Italia che anche la Calabria può darci un futuro. Per poter concretizzare questa idea sono però fondamentali il confronto e l’appoggio delle Istituzioni ma soprattutto la partecipazione attiva di tutti i giovani alla vita pubblica, che con il nostro consigliere comunale di riferimento sarà sempre maggiore. Siamo solamente al primo passo del nostro partito a Palazzo De Nobili ma siamo consapevoli che, oggi come ieri, il domani appartiene a noi.”