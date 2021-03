“Riccelli, interprete sincero e autentico”: il ricordo dell’assessore Lobello

“Con la scomparsa di Gianfranco Riccelli la città di Catanzaro perde una delle sue più ricercate espressioni artistiche e musicali”. Lo afferma in una nota l’assessore al Turismo e spettacolo, Alessandra Lobello.

“Un interprete sincero e autentico della migliore tradizione cantautoriale, capace di portare in alto le radici della canzone popolare calabrese e del Sud grazie anche a collaborazioni con personaggi del calibro di Francesco Guccini, Claudio Lolli, Pierangelo Bertoli e Carlo Lucarelli. In questi ultimi anni, da assessore al turismo e spettacolo, ho avuto il piacere e l’onore di poter ospitare Riccelli e i suoi progetti musicali nell’ambito delle rassegne Marinfest e Facciamo centro. Occasioni – conclude – in cui anche il grande pubblico ha avuto l’opportunità di ascoltare dal vivo il suo intenso repertorio, per ultimo proprio in Piazza Prefettura la scorsa estate nel cartellone ideato per supportare la ripartenza, anche del mondo dello spettacolo, dopo il drammatico lockdown. A nome dell’intera amministrazione comunale, guidata dal sindaco Abramo, voglio rivolgere il più sentito cordoglio e la vicinanza ai familiari in questo momento difficile”.