Servizi educativi prima infanzia e scuole d’infanzia paritarie, pubblicato avviso del settore Politiche sociali

È stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune, nella sezione “Avvisi e ordinanze”, il bando per la presentazione di richieste di contributi da parte dei soggetti gestori finalizzati alla gestione dei servizi educativi di prima infanzia e scuole dell’infanzia paritarie.

Lo ha reso noto l’assessore alle Politiche sociali Lea Concolino. L’avviso pubblico è stato redatto, sulla base delle linee guida della Regione, dal settore comunale diretto da Saverio Molica e ha la finalità di garantire la copertura di parte dei costi sostenuti dai soggetti gestori dei servizi educativi per la prima infanzia e delle scuole dell’infanzia paritarie per gli anni scolastici 2019-2020 e 2020-2021. Tutti i particolari per l’adesione all’avviso sono scaricabili al link: https://www.comune.catanzaro.it/bando/avviso-pubblico-contributi-per-la-gestione-dei-servizi-educativi-prima-infanzia-e-scuole-dellinfanzia-paritarie-d-lgs-65-2017-dgr-318-2020-e-dgr-n-369-2020/

Le domande dovranno essere presentate tramite pec, entro i prossimi 15 giorni, all’indirizzo: sett.politichesociali@certificata.comune.catanzaro.it