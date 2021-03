Jonny Corsi: “Su Catanzaro Servizi qualcuno non dice la verità”

Jonny Corsi, consigliere comunale del gruppo Misto, è il primo firmatario della mozione sulla Catanzaroservizi che stamattina sarà vagliata dalla Commissione Bilancio prima di approdare in aula nella prossima seduta. Non era ancora rientrato tra i banchi dell’assemblea cittadina quando il Consiglio approvò la delibera con la quale si stanziavano 580 mila euro alla partecipata con l’errore formale di giustificarli come ripianamento dei debiti piuttosto che imputandoli come legittimo aumento di capitale da parte del socio unico, ovvero il Comune di Catanzaro.

“Sono venuto a conoscenza – racconta Corsi a Catanzaroinforma – della problematica solo stamattina (ieri, ndr), nel corso della Commissione Cultura presieduta da Rosario Lostumbo, alla quale ha partecipato l’assessore Ivan Cardamone, che ha delega sia alla Cultura che alle Partecipate. Sollecitato sull’indiscrezione che era iniziata a circolare sulla paventata liquidazione della Catanzaroservizi, Cardamone ha invitato Lostumbo a portare a conoscenza dei consiglieri presenti il contenuto della mozione. È stata letta e valutata. Era ancora intonsa. Per cui, considerato che era finalizzata alla salvaguardia del posto di lavoro dei 13°-140 lavoratori, ho apposto la prima firma al documento. Dopo di me lo hanno subito fatto Sergio Costanzo e Cristina Rotundo di Fare per Catanzaro, Antonio Triffiletti capogruppo Udc, Giuliano Renda di Forza Italia e Nunzio Belcaro di Cambiavento. Con queste firme la mozione è uscita dalla Commissione Cultura nelle amni del presidente Lostumbo e penso che proseguirà il suo iter usuale”.

Quale idea si sia fatta della vicenda, Corsi lo dice subito: “Innanzi tutto qualcuno deve spiegarmi perché nessuno si sia accorto dell’errore durante la stesura e l’approvazione della prima delibera. Subito dopo vorrei capire perché una mozione presentata dalla maggioranza, che l’ha partorita, tanto è vero che è uscita dalle mani del presidente della Commissione Lostumbo, non è stata firmata in primis dai suoi esponenti. E poi, vorrei capire chi ha messo in circolazione l’indiscrezione. Perché le possibilità sono due: o è vero che il sindaco lo ha comunicato informalmente a qualcuno del suo gruppo consiliare che ha sparso la voce, oppure è l’assessore Cardamone che ha amplificato il caso riportando timori inesistenti. A lume di naso, posso esternare che secondo me non è frutto del sindaco Abramo, che in tutti questi anni ha agito per la salvaguardia dei lavoratori. Detto questo, dico che bisogna smetterla con questo teatrino sul destino della Catanzaroservizi e dei suoi lavoratori, come spesso succede in prossimità delle campagne elettorali. Buona parte dei miei diciotto anni di consigliere l’ho spesa anche per salvaguardare i lavoratori della partecipata che, ricordiamo, a tutt’oggi regge buona parte degli uffici comunali colmando il deficit di personale, oltre che svolgere i compiti cui per contratto è delegata. Per cui, e in questo mi rivolgo al sindaco Abramo, all’assessore Cardamone ma anche all’assessore al Personale Danilo Russo, mi sarei aspettato che una quota dei tanti concorsi per personale banditi dall’amministrazione negli ultimi anni fosse destinata ai lavoratori della Catanzaroservizi così come è possibile fare. Non averlo fatto la dice lunga sulla capacità dell’attuale amministrazione e della sua giunta di affrontare i problemi sul tappeto, fornendo un ulteriore fotofinish alla sua azione”.