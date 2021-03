Servizi digitali per il Comune di Catanzaro con PagoPa, Spid e App Io

Il Comune di Catanzaro è tra gli enti verso cui possono essere effettuati pagamenti per tributi, utenze, rette o altri servizi direttamente on line sul portale MyPay della Regione Calabria raggiungibile a questo indirizzo.

Lo rende noto l’assessore ai servizi informatici, Alessio Sculco, specificando che il portale interagisce con la piattaforma digitale nazionale PagoPA, realizzata dall’Agenzia per l’Italia digitale – AgID e creata per i pagamenti elettronici verso le PA. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Abramo, nel pieno rispetto dei tempi imposti dalla legge, ha aderito al sistema realizzato da AgID che renderà più semplice, sicuro e trasparente il pagamento on line di tasse o servizi previsti dall’ente.

“Oltre che su PagoPa – aggiunge Sculco – i cittadini potranno accedere ai servizi online del Comune sulla piattaforma DEMA (raggiungibile all’indirizzo https://dema.comunecatanzaro.it/), con le proprie credenziali del sistema SPID. Inoltre, il Comune di Catanzaro ha aderito all’app IO attivando una serie di servizi iniziali che verranno implementati, nel corso del tempo, al fine di semplificare il dialogo con l’ente. È questo il frutto di un impegno continuo che, grazie al lavoro del settore diretto da Antonino Ferraiolo e, in particolare, dell’Ufficio Servizi Informatici e Transizione al Digitale coordinato da Salvatore Giudice, ha consentito di raggiungere gli obiettivi richiesti nel decreto semplificazione portando avanti il graduale percorso di transizione al digitale”.