8 marzo, Ferro e Sestito (FdI) omaggiano sovrintendente capo della polizia vittima del Dovere

E’ ad una poliziotta in quiescenza vittima del Dovere che Fratelli d’Italia ha voluto rendere omaggio a Catanzaro nell’ambito dell’iniziativa “Patriote d’Italia”, con cui il partito di Giorgia Meloni ha celebrato la giornata internazionale della Donna.

La coordinatrice provinciale di Fratelli d’Italia Catanzaro, on. Wanda Ferro, insieme alla consigliera comunale del capoluogo Raffaella Sestito, ha consegnato un tricolore a Maria Marasco, sovrintendente capo della Polizia di Stato, rimasta ferita nel novembre del 1991 a seguito dell’esplosione, all’interno degli Uffici della Questura di Catanzaro, di materiale pirotecnico sequestrato.

“Maria Marasco – dice Wanda Ferro, che ha condiviso la consegna del tricolore con il collega deputato Emanuele Prisco – ha affrontato la sua vita con estrema tenacia. A causa delle ferite riportate in quella drammatica esplosione è stata sottoposta a numerosi interventi chirurgici, ma ha continuato la sua carriera in Polizia, ha sposato un poliziotto, ha avuto tre figli, ha continuato gli studi laureandosi in giurisprudenza e conseguendo un master in criminologia.

Oggi è anche impegnata nell’associazione Fervicredo, che ha come obiettivo principale quello della tutela, dell’assistenza e di mantenere vivo il ricordo dei Feriti e Vittime della criminalità e del Dovere e dei loro familiari. La sua storia di coraggio, di caparbietà e di sacrificio è la storia di una vera patriota, come quella di tante donne che hanno scelto di indossare la divisa per servire la Nazione. Siamo orgogliosi di averle consegnato il Tricolore come segno di riconoscenza e ammirazione”.