Cimitero Santa Maria, Levato, Pisano e Praticò: ‘Completati nuovi loculi, programmato ripristino della chiesetta interna’

Sono stati completati i lavori di realizzazione di nuovi loculi nel cimitero di Santa Maria. Lo hanno annunciato i consiglieri comunali Luigi Levato, Giuseppe Pisano ed Ezio Praticò sottolineando “l’impegno dell’assessore Franco Longo e dell’amministrazione guidata dal sindaco Sergio Abramo: terminando un intervento atteso da tempo, Palazzo De Nobili ha dato la risposta dovuta alle richieste, legittime, dei cittadini”.

I tre consiglieri comunali hanno evidenziato come “questi 48 nuovi loculi, per i quali sono stati spesi 25mila euro, serviranno a garantire una migliore e più decorosa sistemazione ai defunti nel camposanto del quartiere, da anni a corto di posti per nuove salme. È stato, questo, un segnale di concreta attenzione verso i famigliari dei defunti”.

Levato, Pisano e Praticò hanno inoltre affermato: “È stato anche programmato il ripristino della chiesetta interna al cimitero di Santa Maria, altro importante lavoro programmato, ascoltando le istanze dei cittadini e sollecitato proprio dai noi tre, dal sindaco Abramo e dall’assessore Longo, che ringraziamo per l’attenzione e la disponibilità”.

“Siamo consapevoli – hanno concluso – che nei quattro cimiteri della città ci sia ancora tanto da fare, ma nel frattempo che il Comune individui l’area per la realizzazione di un nuovo camposanto, risolvendo così alla radice i problemi di fabbisogno, interventi del genere sono l’unica strada possibile per garantire dignità e decoro ai defunti e a chi si reca, quotidianamente o anche solo saltuariamente, a visitare il proprio caro”.