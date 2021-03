Forza Italia, Tallini e Cardamone: Mangialavori coordinatore regionale, una guida prestigiosa

“Con la guida prestigiosa del senatore Giuseppe Mangialavori, – scrivono in una nota Domenico Tallini e Ivan Cardamone rispettivamente coordinatore pprovinciale e cittadino di Forza Italia Catanzaro -degno successore dell’indimenticabile Jole Santelli, la Calabria sarà ancora la regione più azzurra d’Italia, la regione da dove può ripartire il rilancio nazionale di Forza Italia come componente fondamentale del centrodestra. Alle prossime elezioni regionali, il nostro partito confermerà ed amplierà il primato all’interno della coalizione, grazie al lavoro di organizzazione e mediazione che il nuovo coordinatore svilupperà nei prossimi mesi.

Giuseppe Mangialavori avrà anche un compito più immediato, quello di fare da trait d’union tra il partito calabrese e la delegazione azzurra nel Governo Draghi, in un momento decisivo per la redazione del Recovery Fund che non potrà vedere esclusa la nostra terra. Ci sono partite vitali da affrontare, come la lotta alla pandemia, il piano delle vaccinazioni, le infrastrutture, innovative politiche per il lavoro, una svolta verde che valorizzi l’economia circolare.

Il nuovo coordinatore regionale possiede le caratteristiche e le capacità politiche per svolgere al meglio questo compito, avendo sempre dimostrato grande equilibrio, lealtà, senso dell’appartenenza. Siamo sicuri che Giuseppe Mangialavori, a cui siamo legati da antica e consolidata amicizia, farà sentire a Roma ancora più forte la voce della Calabria.

Noi aggiungiamo un altro elemento di grande soddisfazione, il fatto che la guida del partito sia stata assegnata dal presidente Berlusconi ad una personalità dell’area centrale della Calabria, di cui la provincia di Catanzaro è parte essenziale. Il partito di Catanzaro mette a disposizione del nuovo coordinatore regionale l’entusiasmo e le capacità dei numerosi amministratori nel Comune Capoluogo, nel Consiglio Provinciale, nei Comuni che nel tempo hanno consolidato un consenso non effimero. A Giuseppe Mangialavori e all’on Ciccio Cannizzaro che viene nominato vice coordinatore ,l’augurio più sincero di buon lavoro da parte di tutti gli azzurri della provincia e della città di Catanzaro”.