Gli azzurri della Provincia plaudono alla nomina di Mangialavori alla guida di FI

I consiglieri del gruppo di Forza Italia alla Provincia di Catanzaro – Antonio Montuoro, Baldassare Arena e Nicola Azzarito Cannella – si uniscono al coro unanime di auguri che in queste ore si susseguono su stampa e social, rivolgendo le proprie congratulazioni per la prestigiosa nomina al neo coordinatore regionale del Partito, il senatore Giuseppe Mangialavori.

“Una indicazione, quella del senatore Mangialavori, che è espressione dell’attenzione che il Partito nazionale rivolge al territorio calabrese. Grazie all’operato di dirigenti e amministratori come la compianta presidente Jole Santelli, il radicamento e il consenso di Forza Italia nelle singole realtà territoriali continua ad avere conferme e crescere – affermano ancora Montuoro, Arena e Azzarito Cannella -. Un risultato raggiunto grazie al coraggio, alla determinazione e alla lungimiranza di quei dirigenti che come Mangialavori conoscono bene le difficoltà più recondite una realtà complessa come quella della nostra regione. Mangialavori è l’uomo giusto al momento giusto: nel corso degli anni ha maturato una esperienza politica e umana capace di emergere per spessore e qualità che gli permetteranno di rappresentare la Calabria in maniera autorevole, dando voce alle istanze di un Partito che anche alla prossima tornata elettorale sarà capace di confermarsi guida sicura della coalizione di centrodestra.

“Il neo coordinatore regionale conosce bene l’area centrale della regione e saprà sostenerci al meglio per riconfermare e accrescere il consenso che sapremo mettere a frutto e al servizio dei calabresi. Buon lavoro quindi – conclude il gruppo consiliare azzurro alla Provincia di Catanzaro – a tutti noi, all’insegna dell’entusiasmo e dell’unità per guardare al futuro con rinnovata fiducia”.