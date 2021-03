Problemi maggioranza Comune, Abramo incontra Forza Italia: “Sintonia rinnovata”

Il sindaco Sergio Abramo ha voluto incontrare il coordinatore provinciale e cittadino di Forza Italia Domenico Tallini e Ivan Cardamone per discutere dei problemi di natura politica emersi all’interno della maggioranza al Comune di Catanzaro.

L’iniziativa del primo cittadino – si legge in un comunicato di Palazzo de Nobili – è scaturita dal documento e dall’invito che Forza Italia ha rivolto allo stesso sindaco, e a tutte le forze politiche della maggioranza, per la realizzazione di un progetto politico di fine legislatura.

Al termine dell’incontro, Abramo ha sottolineato che si tratta di una rinnovata sintonia finalizzata a garantire nuova valenza politica alla maggioranza comunale, anche nell’ottica dell’incisività di Forza Italia sul piano regionale e a livello nazionale.

Nei prossimi giorni Abramo incontrerà tutti i consiglieri comunali e provinciali espressione dell’area di Forza Italia, compresi Obiettivo comune e Officine del sud, e degli altri partiti e gruppi della maggioranza, Catanzaro da vivere, Catanzaro con Abramo e Udc, per condividere questo percorso.

“Mi aspetto un contributo concreto da parte di tutte le forze politiche”, ha spiegato Abramo ricordando come il centrodestra, “nel corso di tutte le mie esperienze alla guida del Comune, e negli ultimi anni anche alla Provincia, abbia contribuito in modo fattivo e positivo all’agenda politica e amministrativa e agli ottimi risultati ottenuti. Il tanto fatto finora non si può certo mortificare, tantomeno cancellare, per beghe di piccolo cabotaggio che sono comunque risolvibili. È necessario trovare una nuova e più ampia sinergia, condivisa da tutte le anime della coalizione, per dare nuovo impulso all’azione amministrativa in Comune e Provincia e concludere al meglio le diverse azioni, già intraprese, che possono rappresentare un sicuro volano di sviluppo per la città capoluogo della Calabria”.