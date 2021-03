Consiglio comunale, ufficiale in aula l’adesione di Sestito a Fratelli d’Italia

“Come avrete appreso dalla dichiarazione ufficiale dell’onorevole Wanda Ferro, deputata nonché coordinatrice regionale di Fratelli d’Italia, ribadisco il mio ingresso nel partito per contribuire ad attuare, anche a livello comunale, un programma basato sui principi di libertà, giustizia, legalità e solidarietà sociale”. Lo ha detto stamattina in Consiglio Comunale Raffaela Sestito.

“Da oggi – ha detto il consigliere – anche nel Consiglio comunale di Catanzaro c’è la voce di chi si impegna a lavorare con spirito di servizio, passione per le idee e loro affermazione tenendo sempre presenti i bisogni della collettività, della comunità, con la massima vicinanza alle persone più fragili. Con la certezza che domani Fratelli d’Italia potrà avere all’interno del Consiglio comunale una rappresentanza più ampia ed essere protagonista delle scelte politiche finalizzate a garantire qualità e offrire opportunità per una evoluzione, in senso ovviamente migliorativo, della nostra città.

“Il mio esordio – si legge nella nota- in Consiglio comunale da rappresentante di Fratelli d’Italia mi è utile anche per chiedere al sindaco di prestare uno sguardo e un’attenzione particolari, in questo periodo, alla situazione di viale Isonzo. Lì è necessario, a mio avviso, a causa del focolaio Covid presente in zona, l’avvio di una campagna di vaccinazione anti-Covid per tutti i residenti del quartiere, a prescindere dall’età, in modo da tutelare la salute di chi abita nell’area e quella, più in generale, dei cittadini catanzaresi”.