Forza Italia, Santacroce: Tallini e Cardamone imparino le regole della condivisione

“Leggo con stupore la nota del consigliere regionale Tallini e dell’assessore comunale Cardamone i quali senza neppur essere stati mai menzionati si sono sentiti lesi da un comunicato che ha avuto il solo scopo di congratularsi con il neo coordinatore regionale Mangialavori, il quale, anche alla luce di queste isteriche reazioni, fanno comprendere come il suo compito sarà sicuramente difficile nel tessere le fila tra chi vuole il rinnovamento e nuove politiche di condivisione e chi invece vive nel vecchio sistema di gestione del partito chiuso a nuovi progetti e nuovi percorsi. Così l’esponente di Forza Italia Frank Mario Santacroce, esordisce replicando all’attacco avanzato dai due esponenti di forza Italia.

Allo stesso tempo, prosegue Santacroce, Tallini e Cardamone ignorano come l’attaccamento alle poltrone non fa parte della vita politica di chi ha ricoperto incarichi pubblici sempre da eletto e che di professione non vive con la politica e che si è dimesso dall’incarico di segretario del Corecom Calabria un anno prima della fine del mandato proprio dimostrando trasparenza e correttezza istituzionale e della moglie, Modestina Migliaccio, che allorquando non ha più condiviso il modus operanti di Cardamone e Tallini, si è dimessa da Assessore comunale di Catanzaro, pur essendo stata regolarmente eletta da consigliere nelle liste di Forza Italia e pur godendo della piena stima e appoggio da parte del Sindaco Abramo.

Scelte queste che Tallini e Cardamone evidentemente non conoscono perché nonostante il primo abbia dichiarato, anche per il tramite del suo legale, le dimissioni anche dai ruoli di partito continua, smentendo se stesso, a dichiararsi segretario provinciale di Catanzaro di Forza Italia e continua in tal modo ad essere attaccato alla poltrona ma che per ragioni di opportunità lo avrebbero dovuto portare a mettersi momentaneamente da parte anche per non creare facili strumentalizzazioni anche da parte degli avversari politici come poi in effetti sta accadendo ormai da mesi. Santacroce precisa ancore che “mi auguro che Tallini risolva i suoi problemi giudiziari personali al più presto ma non si permetta di coinvolgere il partito o altri esponenti nei suoi comportamenti con risse mediatiche per distogliere tutto dai reali problemi della nostra comunità perché saranno sempre altri a doverlo giudicare e non certamente il sottoscritto che non ha mai condiviso il suo operato e i suoi atteggiamenti, dalla battaglia per i vitalizi alla crociata contro il comune di Sersale, alla esaltazione delle politiche coloniali in Africa, alle gaffes da presidente del consiglio regionale, solo per raccontare gli ultimi episodi del suo percorso politico”.

Evidentemente dà fastidio che in Forza Italia ci sia un anima nuova che pulsa e che nella provincia di Catanzaro è più rappresentativa anche in termini numerici e quindi da tremendamente fastidio la presenza di alternative al suo percorso e progetto. Semmai dovrebbe ringraziare chi per primo gli ha manifestato solidarietà mentre i suoi accoliti stavano timorosi in silenzio. Mi auguro che Tallini in futuro abbia più consapevolezza che non esiste solo lui in politica e che per garantire democrazia e trasparenza deve confrontarsi con tutte le componenti sane e libere presenti nel partito evitando inutili sperperi di parole perché i cittadini sanno benissimo distinguere i valori e le qualità di ogni personaggio politico. Mi sarei aspettato un plauso da lui e invece assistiamo ancora una volta ad un atteggiamento negativo da chi dopo tanti anni di politica ancora non ha capito che al vertice della sana politica ci deve essere il dialogo e la lealtà e non la prevaricazione dialettica e le polemiche ed anche per questo non intendo replicare ulteriormente.