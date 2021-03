Forza Italia, Tallini e Cardamone replicano a Santacroce: “Da parte sua atteggiamenti sleali”

Non è tardata ad arrivare la replica del coordinatore provinciale e cittadino di Forza Italia Catanzaro Mimmo Tallini e Ivan Cardamone a Frank Santacroce.

“Il rilancio di Forza Italia in Calabria, affidato alla figura, autorevole del senatore Giuseppe Mangialavori, presuppone da parte di tutti impegno, passione, lealtà e linearità. Tutte condizioni che non ritroviamo nella vicenda personale dell’avvocato Santacroce, risorsa su cui il partito aveva investito, anche a discapito di altri dirigenti e personalità. La nomina a componente del Corecom, ruolo peraltro ben remunerato, è stata il frutto di una battaglia condotta in Consiglio Regionale per ottenere tale rappresentanza. L’avvocato Santacroce ha ricevuto notevoli vantaggi dall’investimento che Forza Italia ha fatto sulla sua persona anche negli anni successivi, ricambiando sempre con atteggiamenti sleali. Oggi replica con la sua inaccettabile e discutibile nota, gettando ombre su quella stessa dirigenza che lo ha generato politicamente”.

“La totale assenza di garantismo che traspare dalla sua nota dimostra una volontà di trarre beneficio personale dai momenti di difficoltà del partito. Il che è inaccettabile da un partito come Forza Italia – si legge nella nota – che del garantismo ha sempre fatto una sua bandiera. Siamo sicuri che il nuovo coordinatore regionale, molto sensibile ai temi del garantismo e della lealtà interna al partito, lascerà cadere nel vuoto gli ipocriti e strumentali appelli di chi intende alimentare risse e divisioni per esclusivi interessi personali ed elettorali. Il partito che Mangialavori vuole costruire è molto lontano dalla discutibile idea della politica e dei rapporti umani che ha l’avvocato Santacroce”.