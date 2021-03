Coordinamento Forza Italia replica a Santacroce: “Una volta non era così schizzinoso verso il partito”

Riceviamo e pubblichiamo:

Quando si e’ trattato di accaparrarsi nomine e assessorati, l’avvocato Santacroce non era così schizzinoso verso Forza Italia. Anzi, come documenta un suo post su facebook del 2016, ringraziava l’on. Tallini per la nomina al Corecom, sottolineando il rapporto di stima e lealta’ che li legava. Che oggi lui si proponga come rinnovatore di Forza Italia fa veramente sorridere.

Tutti sanno che si e’ dimesso dal Corecom solo per rimuovere l’incompatibilità con la candidatura a consigliere regionale, mentre le dimissioni della moglie da assessore sono state semplicemente un errore di vanità, da prima della classe, di cui si e’ sicuro pentita.

Quanto al giudizio negativo che egli ha di Forza Italia di Catanzaro, gli ricordiamo solo che, mentre il centrodestra veniva disintegrato elettoralmente da Oliverio, noi abbiamo invertito la tendenza, vincendo nel Capoluogo, a Lamezia, alla Provincia, ottenendo percentuali tra le piu alte d’Italia.

Ma l’avvocato Santacroce e’ forse piu interessato ai risultati di Fratelli d’Italia, partito che ha votato con convinzione alle ultime Europee. Chissà forse in quel partito troverà la condivisione che cerca e magari nuovi incarichi.

Coordinamento provinciale e cittadino Forza Italia