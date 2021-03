Forza Italia Taverna, plauso e congratulazioni per Mangialavori coordinatore

Esprimiamo le nostre congratulazioni si legge in una nota di Forza Italia Taverna- per il nuovo incarico ed i migliori auguri di buon lavoro al nuovo coordinatore regionale Giuseppe Mangialavori.

La militanza, la coerenza, la capacità aggregativa e l’appartenenza partitica sono i valori cardine che hanno portato a questo importante riconoscimento in Forza Italia. Quegli stessi principi e valori che non possono consentire alleanze trasversali sui territori del tutto disomogenee e continui cambi di casacca da un partito all’altro per mere ragioni di opportunismo e interessi personali piuttosto che per opportunità del popolo di Forza Italia.

Si inizia un nuovo percorso, ripartendo da chi ha le radici nel partito e dai giovani che si stanno avvicinando ad un gruppo che rappresenta la massima espressione liberaldemocratica della politica Italiana, nello stesso tempo si devono porre delle barriere a chi sono entrati per puro opportunismo ed oggi vogliono ergersi al nuovo che avanza ed a paladini della giustizia.

Non ci si può dichiarare di Forza Italia e votare altri partiti, questi personaggi vanno solo a danneggiare chi porta avanti le nostre idee e la nostra identità. Occorre, come rimarcato nell’ultimo incontro a Catanzaro, evitare che i partiti diventino sempre di più porte girevoli, una specie di albergo da cui si entra e si esce per convenienze personali.

Siamo convinti che l’onorevole Mangialavori, con la sua autorevolezza, saprà condurre il partito, ancora una volta, a guidare l’intera politica regionale e saprà contestualmente continuare il percorso tracciato della compianta e amica Jole Santelli, un percorso di crescita del partito basato sul radicamento e la presenza nelle piccole realtà.

Attediamo il nuovo coordinatore regionale nella nostra cittadina, in un incontro allargato a tutta la fascia presilana, per continuare quel percorso politico di crescita già iniziato da tempo, per rinnovargli di persona gli auguri di buon lavoro e garantirgli la nostra totale collaborazione in questo tanto difficile quanto prestigioso percorso intrapreso”.