Sellia Marina punta ad avere il titolo onorifico di “Città”

Il titolo di Città conferito a Sellia Marina? E’ l’auspicio e l’obiettivo della locale amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Mauro. Con delibera del Consiglio – fa sapere su Facebook la presidente del civico consesso Valentina Leuzzi è stato avviato l’iter per la richiesta del Titolo di Città per Sellia Marina, ai sensi dell’art. 18 Dlgs 267/2000

La delibera e gli allegati – fa ancora sapere Leuzzi – saranno trasmessi al Prefetto di Catanzaro che, a sua volta, inoltrerà la richiesta al Ministero dell’Interno.

Il Ministero, previo istruttoria, proporrà al Presidente della Repubblica di conferire il titolo onorifico.

Il dovere e l’impegno di ogni Amministratore – scrive ancora Valentina Leuzzi – è quello di dare risposte alle esigenze quotidiane dei Cittadini e, nello stesso tempo, avere una visione di crescita e sviluppo e, quindi, di orientare e programmare il futuro della propria comunità amministrata.

In questi anni tanto lavoro abbiamo fatto, tanti risultati conseguiti, tanto abbiamo programmato e tanto continueremo a fare, per il bene comune. Grazie al sindaco Francesco Mauro ed a tutti i consiglieri Comunali per aver voluto condividere questo importante e significativo momento istituzionale che potrà portare ad omaggiare del prestigioso titolo di città la nostra bella comunità di Sellia Marina”.