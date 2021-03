Il consigliere Costanzo: ‘Parcheggio e ascensore di Bellavista chiusi, opere fatte con soldi pubblici incustodite e abbandonate’

“Nel mese di novembre del 2019, l’Amc comunicava trionfalmente che riapriva il parcheggio e l’ascensore di Bellavista. Nello stesso comunicato venivano dettagliatamente elencati gli interventi eseguiti, quindi, i soldi della comunità spesi. Installazione di telecamere di sorveglianza sia nel parcheggio sia all’interno dell’ascensore, di un impianto videocitofonico, di un nuovo impianto di illuminazione, di una sbarra automatica per accedere al parcheggio e che l’area sarebbe stata presidiata da personale Amc.

Ad oggi che fine ha fatto quell’ennesimo annuncio propagandistico stile Abramo? Chiuso. Da quanto si apprende sembrerebbe che l’impianto non fosse a norma perché privo del certificato Ustif. Ma Abramo ci ha abituato, specie in prossimità di competizioni elettorali, al taglio di nastri di strutture che poi rimangono chiuse perché prive di collaudi o di certificati di agibilità”. Ad affermarlo in un comunicato stampa è il consigliere comunale Sergio Costanzo, Capogruppo di FareperCatanzaro.

“Quindi – prosegue – dopo aver realizzato quel “mostro” orribile di torre metallica che deturpa la luminosa balconata di Bellavista, uno degli angoli più suggestivi e caratteristici della città, aver speso centinaia di migliaia di euro, eseguito ben tre inaugurazioni, l’ascensore rimane fermo e il parcheggio non utilizzato. Siamo difronte all’ennesimo esempio di una mancata visione strategica e di sviluppo della città. Una di quelle opere realizzate con soldi pubblici rimasta incustodita e senza manutenzione.

Un vero e proprio “saccheggio” del territorio. Un’opera servita solo per compiacere amici attraverso l’elargizione di straordinari perlopiù festivi. I parcometri che vengono sostituiti nelle giornate di domenica, i dipendenti dell’Amc impiegati a falciare l’erba del piazzale della funicolare sempre di domenica. Somme che messe insieme potevano essere utilizzati per garantire il full-time a tutti i dipendenti dell’Azienda. Vorremmo che ci dicessero a quanto ammonta ogni anno la gestione del parcheggio di via Argento e quanti soldi sono stati spesi per automatizzarlo con tanto di lettore delle targhe. C’è un rapporto tra costi e benefici?”.

“Certamente il tema dei parcheggi, vedi parcheggio del Politema, altro sperpero, rientra in quella mancata programmazione che si proclama a ogni campagna elettorale, si accompagna con fiduciarie progettazioni e che puntualmente non vengono attuate per non toccare interessi singoli. Tutto questo è stato racchiuso nel nuovo Piano del traffico che ha avuto un lungo e tormentato travaglio prima di essere partorito e che subisce continue modificazioni per assecondare qualche interesse dell’amico di turno.

Una città che viene usata dal sindaco – conclude Costanzo – con il risultato di averla svuotato dalla sua funzione di Capitale della Calabria e resa invivibile sotto ogni punto di vista. Una città sacrificata sull’altare delle sue mire politiche personali cioè, oggi, per quella designazione a governatore o della promessa di un assessorato al palazzo della cittadella, tanto per restare ancora dopo venti anni, in politica. Per Abramo: tutto il resto è noia … come cantava Califano”.