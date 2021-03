Tour elettorale di Carlo Tansi, domani tappe a Marcellinara, Catanzaro e Taverna

Prosegue il tour elettorale di Carlo Tansi. Domani, infatti, il presidente di Tesoro Calabria sarà nell’area centrale della Calabria e, più precisamente, nel

capoluogo di regione e in due cittadine limitrofe. “Nello specifico, in mattinata – è detto in un comunicato – Tansi sarà a Marcellinara (dalle ore 10 alle 11.30) dove – accolto dal sindaco Vittorio Scerbo, candidato della coalizione arancione guidata da de Magistris e dallo stesso Tansi – si recherà sul luogo della frana della Provinciale 280.

Subito dopo, è previsto l’arrivo nel centro di Catanzaro dove, insieme al candidato presidente Luigi de Magistris, farà una passeggiata lungo Corso Mazzini dalle 12 alle 13. Un’ora dedicata all’incontro, sempre nel più rigoroso rispetto della normativa antiCovid, con alcuni fra gli aspiranti consiglieri regionali dello schieramento ribattezzato con l’acronimo TanDem, i simpatizzanti e chiunque vorrà porre domande o acquisire informazioni sul progetto di governo della Calabria dei due leader del ‘popolo arancione'”.

“A metà pomeriggio, infine, Tansi – è detto ancora nella nota – sarà presente (dalle 17 alle 19) nella sala consiliare del Comune di Taverna per un confronto, a scopo conoscitivo, con i tirocinanti (categoria di lavoratori del cui annoso problema intende farsi carico, avendo già da tempo avviato con loro una

fitta interlocuzione) e i candidati del territorio”.