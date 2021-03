A viale Isonzo e Scordovillo scoppiano i focolai Covid e tra FdI e Pd si infiammano gli animi

Il circolo Almirante di Fratelli d’Italia controreplica alla segreteria cittadina del Pd che a sua volta aveva replicato alle affermazioni di Wanda Ferro che invocava l’intervento del ministro Lamorgese.

“E’ sempre comodo per il Partito democratico sfuggire al merito delle questioni reali agitando i temi del razzismo e della xenofobia, addirittura riferendoli all’onorevole Wanda Ferro, la quale ha giustamente accusato il ministro Lamorgese di essere immobile innanzi ad un problema come quello di Scordovillo a Lamezia Terme”.

“L’onorevole Ferro con interrogazioni parlamentari ha chiesto al ministro dell’Interno di procedere allo sgombero dell’accampamento di Scordovillo a Lamezia Terme, dove centinaia di famiglie rom vivono stipate nelle baracche, in condizioni igienico-sanitarie precarie. Tutti conoscono la realtà di Scordovillo, un dramma sociale che con la diffusione della pandemia rischia di trasformarsi un una bomba sanitaria, sia per l’impossibilità di rispettare il distanziamento in molte realtà, sia per il modo di condurre la vita sociale delle comunità rom. Un rischio, peraltro, confermato dai focolai di via Isonzo a Catanzaro e Ciampa di Cavallo a Lamezia Terme. E’ su Scordovillo che l’onorevole Ferro ha chiesto l’intervento del ministro Lamorgese, e ci saremmo aspettati dai rappresentanti del principale partito della maggioranza una ulteriore sensibilizzazione sul Governo, affinché venga messa una volta per tutte la parola fine ad una situazione vergognosa che si trascina da anni, in cui certo non si garantisce il rispetto della dignità, né del diritto alla salute, della comunità rom. Ma è forse in quelle sacche di povertà e disagio che qualcuno, e non certo Fratelli d’Italia, cerca di racimolare voti”.